Ancora l'anticiclone protagonista, temperature elevate

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. Gran parte della settimana che stiamo vivendo viene influenzata da un forte anticiclone accompagnato da temperature elevate. Si tratta di una situazione atmosferica assai anomala che sta portando alte temperature su una grossa fetta del continente europeo. Sulla Spagna e sulle regioni meridionali italiane la colonnina di mercurio si spinge in questi giorni su valori vicini a quelli tipici del periodo estivo.

Sull'oceano Atlantico troviamo una depressione accompagnata da correnti sud-occidentali che investono la Penisola Iberica portando proprio in queste ore qualche precipitazione sottoforma di rovescio o temporale. Un leggero sfondamento di queste correnti sull'Italia si verificherà a cavallo tra domani, venerdì 21 e sabato 22, al momento questa è l'unica occasione concreta di pioggia per le regioni settentrionali. Stima della pioggia prevista dal modello europeo ECMWF entro la mattinata di sabato:

Questa situazione atmosferica persisterà ancora alcuni giorni, con l'alta pressione attesa in ulteriore rinforzo, raggiungendo un culmine a cavallo tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre. In questa sede i valori di temperatura saranno particolarmente elevati ancora su Penisola Iberica, Francia e Germania. La previsione sulle anomalie di temperatura al suolo calcolata dal modello americano GFS per domenica 23 ottobre, mostra valori fino a 10-12°C oltre le medie del periodo:

L'intensificazione del richiamo di venti meridionali sarà contestuale allo sprofondamento di una circolazione di bassa pressione nel vicino Oceano Atlantico. Questa figura depressionaria resterà sostanzialmente bloccata ad ovest dell'Italia, senza fare ingresso sull'Europa. Si tratta quindi di una situazione che facilita la risalita di masse d'aria calda subtropicali sul Mediterraneo.

QUANTO DURERÀ?

Come detto, sul finire della settimana la depressione ovest europea tenterà un ingresso verso il Mediterraneo ma con scarsi risultati. A livello sinottico la depressione presente sull'Europa occidentale resterà semistazionaria, con poche variazioni nella sua posizione attuale. Si tratta a tutti gli effetti di una situazione di blocco atmosferico in cui lo stivale italiano, tanto per cambiare, viene a trovarsi sul lato ascendente dello scambio meridiano, sperimentando condizioni di caldo e tempo stabile.

Questa situazione potrebbe andare avanti fin verso la fine di ottobre con poche variazioni sinottiche. Esposte parzialmente alle conseguenze instabili portate dalla depressione ovest europea saranno esclusivamente le regioni settentrionali. Anticiclone ad oltranza con temperature elevate al centro e soprattutto al sud. Media Ensemble del modello americano GFS riferita a mercoledì 26 ottobre:

CONCLUSIONI. Sulla fase atmosferica che stiamo vivendo c'è ben poco da scherzare. Le condizioni atmosferiche sull'Europa restano influenzate da un'ampia figura di alta pressione scandita da alte temperature. Preoccupa la vastità e l'estensione delle anomalie, con il rischio più che concreto che tra domenica e lunedì alcune regioni d'Europa possano vivere il proprio record assoluto di temperatura per la terza decade di ottobre. Alcune località potrebbero vedere massime fino a 25°C e sull'Italia non andrà tanto meglio, con massime previste fino a sfiorare i 30°C al sud. La pioggia non è pervenuta se non in forma sporadica ed episodica.