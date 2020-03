Ancora freddo e neve sulle regioni adriatiche, tantissimo maltempo al sud

La perturbazione fredda che ieri ha raggiunto le regioni adriatiche, riuscendo a portare addirittura la neve sulle coste della Puglia, ha cominciato a muoversi verso ovest grazie al moto impresso dal ciclone in risalita dal nord Africa (che entro domani fagociterà l'intera massa d'aria fredda).

Ecco quindi che sull'Italia vengono a svilupparsi due tipi di tempo: quello pienamente invernale su Molise, Abruzzo, Marche e Romagna, dove nevica fino a bassissima quota; quello autunnale con piogge diffuse e tantissima neve in montagna al sud, grazie al ciclone proveniente dall'Africa.

Previsioni per oggi 25 marzo 2020

Giornata molto perturbata su gran parte della penisola: nevicate sino a bassa quota su Romagna, Marche e Abruzzo. Dalla sera nevicate ancor più forte a quote via via sempre più alte a partire da Molise e Abruzzo, con accumuli importanti oltre i 1.000 metri.

Il ciclone proveniente da sud porterà tanta pioggia praticamente su tutto il Meridione, mentre la neve scenderà in tarda mattinata e primo pomeriggio a partire dai 500 metri (su Puglia, Basilicata e zone interne della Campania) per poi salire entro sera oltre gli 800-900 metri a causa del lieve costante aumento termico. Forti temporali su Sicilia e Calabria: possibilità di accumuli ingenti sulla Calabria ionica, localmente anche oltre 100 mm entro fine giornata.

Poco o nulla da segnalare su Sardegna e nord Italia, dove avremo cieli poco nuvolosi o sereni. Temperature in lieve graduale aumento.