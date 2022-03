Ancora FREDDO e NEVE protagonisti in Italia!

LANCIANO (CH) imbiancata dalla neve questa mattina: foto di Marco Mastrogiuseppe

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Ancora correnti fredde da nord-est che prendono di mira il versante adriatico e il meridione dove sta nevicando a quote molto basse. Sulla sinistra della foto iniziano a vedersi le perturbazioni atlantiche, ma almeno per il momento, non ci interesseranno.

La situazione resterà instabile in Adriatico e al sud per tutta la giornata odierna, mentre domani si avrà un generale miglioramento ed un aumento delle temperature.

La terza immagine mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, martedi 8 marzo:

Al nord qualche piovasco sul Mar Ligure, per il resto nubi sparse senza fenomeni. Ancora tempo instabile dall'Abruzzo verso sud con nevicate sopra i 200-250 metri, 400 metri sulla Calabria e 500 metri sul nord della Sicilia. Ancora venti freddi da nord-est e clima invernale sulla Penisola.

Questo invece è il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 9 marzo:

Ultime nubi al sud con residui rovesci sulla Sicilia settentrionale, in attenuazione. Ancora venti freddi da nord-est. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato e temperature massime in aumento.

