Ancora alta pressione africana nel week-end: quanto durerÃ ?

Le temperature sono scese su tutta Italia tanto da riportarsi sulle medie del periodo, quelle tipiche dell'estate mediterranea. Anche il sud Italia sta finalmente respirando aria più gradevole, dopo intere settimane caratterizzate da aria molto calda sub-tropicale e soprattutto colma di umidità.

Ma quanto durerà questa tregua dal grande caldo? Fortunatamente le ultime proiezioni dei modelli matematici non mostrano ritorni in grande stile dell'anticiclone sub-tropicale, pertanto sembrano scongiurate nuove fortissime ondate di caldo. Tuttavia tra il week-end e l'inizio della prossima settimana potremmo assistere ad un lieve rinforzo dell'anticiclone africano in direzione dell'Italia, il quale favorirebbe un nuovo aumento delle temperature.Tra sabato 21 e domenica 22 il caldo tornerà a farsi più intenso su gran parte della penisola, soprattutto sulle aree interne del centro-sud ed anche in pianura Padana: le temperature saliranno sin verso i 36-38°C nelle suddette aree, mentre sulle coste avremo valori un po' più bassi (30-34°C) ma con tassi d'umidità più elevati.

L'ondata di caldo non sarà assolutamente ai livelli delle precedenti vissute in questa caldissima estate e soprattutto durerà, probabilmente, per 3-4 giorni (almeno fino a martedì). Il prosieguo è ancora ricco di incertezze, ma pare proprio che il caldo estremo, con temperature superiori ai 40°C, possa realmente non arrivare più.