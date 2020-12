Anche l'Appennino sommerso dalla neve, oltre 1 metro tra Toscana ed Emilia

Le intense ondate di maltempo che da giorni attraversano l'Italia hanno portato importanti nevicate su tanti nostri rilievi, non solo sulle Alpi ma anche in Appennino. Le nevicate più ingenti hanno senza dubbio colpito le Dolomiti e il Friuli Venezia Giulia, dove sono caduti addirittura oltre 3 o 4 metri di neve tra i 1500 e 2000 metri di altitudine.

Tuttavia anche l'Appennino ha subito gli effetti di imponenti nevicate tra lo scorso week-end e l'inizio di settimana, grazie anche ad un graduale calo delle temperature che ha permesso la tanto sospirata trasformazione della pioggia in neve in alta quota. Fortemente colpito l'Appennino tosco-emiliano, dove oltre i 1500 metri si registrano accumuli anche superiori al metro. Situazione pesante tra Passo del lupo, Cerreto e San Pellegrino in Alpe, dove si scavano gallerie tra la neve per potersi muovere.



Tanta neve anche tra Umbria, Abruzzo e Lazio oltre i 1500-1600 metri: si registrano accumuli anche fino a mezzo metro. Nei prossimi giorni arriveranno altre nevicate fin sotto i 1000 metri su tutta la fascia appenninica dalla Toscana alla Basilicata (in particolare tra venerdì e sabato).