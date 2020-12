Anche gli spaghetti optano per il MALTEMPO sull'Italia

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Cosa notiamo? Una fase lunga di maltempo che potrebbe continuare a fasi alterne fino al termine della prima decade di gennaio. In questo lasso temporale non sono escluse nevicate fino in pianura anche se spesso miste a pioggia.

A seguire la situazione diviene incerta, ma la tendenza è ancora verso un sottomedia termico con meno precipitazioni.

La seconda mappa mostra invece la situazione prevista per i prossimi 15 giorni sulla città di ROMA:

Anche sulla Capitale si evince una lunga fase di maltempo accompagnata da temperature sottomedia; tanta pioggia in pianura e tanta neve in Appennino a quote non troppo elevate.

A seguire ancora piogge e temperature nel complesso inferiori alla media, anche se la situazione diviene molto incerta.

Infine, il terzo grafico mostra la situazione prevista per i prossimi 15 giorni sulla città di BARI:

Notiamo una situazione decisamente più tranquilla rispetto al centro e al nord. Temperature in media e piogge scarse per buona parte della prima decade mensile. A seguire è probabile un calo delle temperature e piogge maggiormente convinte.

Per vedere gli spaghetti di altre città cliccate qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/