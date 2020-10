ANALISI "SPAGHETTI": si scorge la fine dell'alta pressione?

Trovare la fine di un regime anticiclonico come quello previsto nei prossimi giorni non è mai facile; i modelli sottostimano spesso la figura stabilizzante che viene inquadrata meno forte del previsto sulle mappe, per poi emergere in tutta la sua potenza cammin facendo. Non dovrebbe essere questo il caso, anche se la fine precisa del suo dominio non viene ancora contemplata con chiarezza dalle elaborazioni.

Non ci resta allora che affidarci ai quadri ENSAMBLE, ovvero agli SPAGHETTI.

Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano e Roma.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Il grafico mostra un dominio pressochè indiscusso dell'alta pressione fino al 3-4 novembre. Successivamente, i molti clusters piovosi tendono a salire ed ad infittirsi, in concerto con un calo delle temperature a 1500 metri. Tutto ciò sancirà UN INDEBOLIMENTO della struttura stabilizzante che potrebbe sfociare in un nuovo periodo piovoso sul finire della prima decade novembrina.

L'alta pressione appare invece più tenace al centro e al meridione. Ecco il diagramma che si riferisce alla città di ROMA:

Il regime PIATTO delle precipitazioni che sta a significare ALTA PRESSIONE INOSSIDABILE sembra proseguire almeno fino al giorno 8 novembre. Successivamente si manifesteranno i primi disturbi anche qui, ma non prima della fine della prima decade mensile.

Per controllare altre previsioni per macroaree italiane, clicca qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/