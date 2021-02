Analisi spaghetti: fase atlantica MITE sull'Italia, poi grande incertezza

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Napoli.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Il periodo mite e relativamente secco dovrebbe continuare fino a sabato 6 febbraio. A seguire arriverà una perturbazione che porterà piogge in pianura e neve sulle Alpi a quote abbastanza alte. A seguire si evince un calo delle temperature accompagnato da precipitazioni rilevanti (quota neve in calo). A lungo termine è visibile invece un'estrema incertezza con apertura quasi a ventaglio del cluster termici.

Il secondo grafico mostra la previsione sulla città di ROMA:

Un forte sopramedia termico accompagnato da clima asciutto insisterà sulla Capitale fino a sabato 6 febbraio. Successivamente avremo un ingresso di precipitazioni anche organizzate e calo delle temperature anche se il ventaglio dei cluster termici sembra mantenersi sempre sopramedia. Solo a lungo termine si notano diversi cluster che puntano al ribasso, ma in un contesto estremamente incerto.

L'ultimo grafico mostra il tempo atteso nei prossimi 15 giorni sulla città di NAPOLI:

Forte sopramedia termico e clima secco fino a domenica 7 febbraio. A seguire ingresso di perturbazioni con molta pioggia e temperature in calo, anche se il contesto termico resterà sopramedia. Sul lungo termine invece molta incertezza con qualche cluster termico che sembra puntare al ribasso.

Se volete esaminare gli spaghetti di altre città italiane, cliccate qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/