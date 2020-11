ANALISI SPAGHETTI: da lunedi torna l'alta pressione, poi...

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Dopo il breve affondo freddo di queste ore, dovrebbe tornare l'alta pressione all'inizio della settimana prossima con nebbie al suolo e mitezza in quota. Il suo dominio non sembra durare molto in quanto tra mercoledi 25 e giovedi 26 novembre potrebbe tornare un po' di pioggia sotto l'egida di temperature attorno alle medie del periodo.

Il secondo grafico si riferisce alla città di ROMA

Passato l'affondo relativamente freddo del week-end, l'alta pressione dovrebbe tornare e permanere sul posto fino alla seconda parte della settimana prossima. Sul finire del mese potrebbe arrivare la piogga in un contesto termico lievemente sopramedia.

Il terzo ed ultimo grafico si riferisce alla città di BARI:

Dopo il maltempo e il freddo delle prossime 36-48 ore, alta pressione in rimonta per gran parte della settimana prossima. Sul finire di novembre e nei primi giorni di dicembre potrebbe invece tornare la pioggia in un contesto termico leggermente al di sopre dalla media.

Per vedere la tendenza del tempo di altre città italiane, clicca qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/