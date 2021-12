Analisi medio termine: arriva L'ALTA PRESSIONE e il BEL TEMPO, ma quanto dureranno?

Il prossimo fine settimana saluterà l'instabilità dettata da correnti di matrice polare o artica sul Mediterraneo...instabilità che ha contraddistinto la prima decade di dicembre anche in Italia.

Dopo le ultime incertezze al meridione, a partire da lunedi 13 dicembre si chiuderà tutto per merito di un vasto anticiclone che si posizionerà sull'Eurpa centrale. Il tempo diverrà più stabile, anche mite sul colli e sui monti, con tanta nebbia che potrebbe invece gravare in pianura insieme alle sostanze inquinanti.

La prossima settimana sarà quindi governata quasi per intero dall'alta pressione. La prima mappa si riferisce alla giornata di venerdi 17 dicembre:

L'alta pressione garantirà un bel sole primaverile sui colli e sui monti, mentre come anticipato, le pianure e le bassure avranno problemi di nebbia e smog. Il manto nevoso accumulato in questi giorni in montagna, subirà un inevitabile assottigliamento sotto temperature superiori alla media del periodo.

Quanto durerà questa situazione? Sicuramente per tutta la prossima settimana! Se però si guarda ulteriormente a prua, si scorge un cambiamento attorno al 20 del mese in corso.

3 cose importanti emergono da questa mappa. 1) il taglio della radice subtropicale in sede iberica; 2) lo spostamento dei massimi pressori a nord-ovest; 3) la discesa di correnti fredde che si farà sempre più pressante sul bordo orientale dell'alta pressione.

Qualora l'anticicone dovesse puntare ulteriormente a nord-est (frecce rosse) si andrebbe in una situazione di SCAND + (anticiclone sulla Scandinavia) con possibili interazioni di masse d'aria diverse sul Mediterraneo, con il ritorno del maltempo e del freddo.

Questa evoluzione è quotata al momento tra i 35 e il 40%, quindi ancora bassa stante la distanza previsionale estremamente impervia. Continuate però a seguirci!

