Altro che primavera: forti nevicate in Sardegna, Fonni tutta bianca

La primavera stenta a decollare nel Mediterraneo: le fredde correnti provenienti dall'est Europa continuano a circolare senza alcun impedimento nel Mediterraneo come se ci trovassimo tra febbraio e marzo, promuovendo condizioni meteorologiche di chiaro stampo invernale.



Questa situazione va avanti ormai da inizio aprile ed il continuo susseguirsi di ondate di freddo e maltempo sta danneggiando pesantemente l'agricoltura da nord a sud. La perturbazione in transito in queste ore sul centro-sud sta provocando parecchi temporali e acquazzoni, localmente anche ricchi di grandine, il tutto con temperature sotto le medie del periodo.



La Sardegna è tra le regioni più colpite dal maltempo nelle ultime 48 ore: piogge, temporali e freddo hanno permesso un costante calo della quota neve, la quale si è portata addirittura attorno ai 700-800 metri di altitudine.

Una forte nevicata è avvenuta ieri su Fonni, piccolo centro abitato nel cuore della Sardegna a circa 1000 metri di altitudine: la località del nuorese è stata ricoperta da diversi centimetri di neve fresca, come se ci trovassimo nel pieno dell'inverno.