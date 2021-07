Altra sferzata calda sub-tropicale in arrivo, l'ultima prima del forte maltempo

Nelle ultime ore le temperature sono scese su tutta la penisola di alcuni gradi grazie all'ingresso di deboli venti freschi settentrionali, che hanno avuto il merito quantomeno di ridurre la grande calura presente nel Mediterraneo.

Sia chiaro, continua a far caldo soprattutto al centro-sud ma siamo ben lontani dalle alte temperature dei giorni scorsi. Quelle temperature troppo alte, anche superiori ai 40°C, purtroppo torneranno ad accompagnarci nei prossimi giorni a causa dell'ennesima avvezione calda sub-tropicale della stagione (precisamente la quarta).

Questa nuova ondata di caldo partirà da domani e si concluderà mercoledì: saranno 72 ore di gran caldo inizialmente su tutta Italia (lunedì) e poi solo al centro-sud (martedì e mercoledì). Le temperature saliranno fino a 40-41°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia, fino a 37-39°C su gran parte delle zone interne del centro-sud. Il caldo si estenderà fino al nord domani, ma sarà rapidamente spazzato via martedì con l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà, per l'ennesima volta, fenomeni molto intensi.

Sarà proprio questa perturbazione a spazzar via caldo e afa anche dal centro-sud nel corso della settimana. Il suo arrivo è atteso mercoledì al centro e giovedì al sud, e potrebbe farci compagnia fino al termine della settimana a suon di acquazzoni e temporali.

Insomma da giovedì 15 il caldo intenso potrebbe farsi realmente da parte su tutta Italia, lasciando spazio a temperature più gradevoli e a tratti anche sotto le medie del periodo.