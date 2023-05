Alta pressione SCONFITTA: torna il MALTEMPO su alcune regioni tra oggi (domenica) e domani (lunedi)

L'alta pressione africana, dopo una breve puntata sull'Italia, nei prossimi giorni tornerà a casa sua. Sembra quasi un paradosso, ma statisticamente le puntate del temibile "gobbo" sulla nostra Penisola dovrebbero essere solo occasionali e non la regola come negli ultimi anni. Si prepara quindi una settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica con molte piogge, temporali e temperature assolutamente non calde.

Si inizierà già oggi-domenica, su alcuni settori del nord. Ecco la sommatoria degli accumuli piovosi attesi in Italia fino alle ore 8 di domani mattina, lunedi 8 maggio:

Rovesci o temporali si faranno vedere soprattutto nel pomeriggio odierno ed in serata indicativamente sui settori di pianura posti a nord del Po e sulle Alpi. A sud del Po e sulla Liguria fenomeni assenti.

Piovaschi sparsi interverranno anche sulla Sardegna stante il transito di una perturbazione afro-mediterranea che poi si dirigerà verso il meridione. Su tutte le altre regioni tempo abbastanza buono ed ancora un po' caldo.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, lunedi 8 maggio:

Ancora temporali sulle Alpi centro-orientali e nel braccio di mare posto tra la Sardegna e la Sicilia. Piovaschi sull'Appennino Ligure e le aree interne dell'Italia centrale, per il resto tempo asciutto. Temperature in graduale calo su tutte le regioni.

