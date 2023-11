Alta pressione in crisi: altre piogge tra 7 e 8 novembre su mezza Italia

I flussi umidi e instabili atlantici non molleranno così facilmente la presa, e lo dimostreranno nel corso di questa prima decade di novembre che, al netto di qualche giornata un po' più tranquilla, sarà ancora caratterizzata da molti passaggi perturbati.

Uno su tutti è il forte peggioramento del weekend che darà seguito alla perturbazione che ha colpito fortemente nelle ultime ore il nord e il medio-alto Tirreno con piogge e forti nubifragi, causando non pochi problemi, soprattutto in Toscana, come visto in questo articolo. Nel fine settimana il maltempo sarà ancora una volta piuttosto esteso e intenso, specialmente al Nord e sul lato tirrenico, e oltre alle piogge dovremo fare i conti anche con impetuose raffiche di libeccio.

Una piccola pausa arriverà nella giornata di lunedì, ma si tratterà solo di una fase transitoria tra una perturbazione e l'altra, che avrà una durata molto breve. Difatti, proprio tra martedì e mercoledì transiterà un'altra perturbazione che colpirà in modo più diretto le regioni del centro e del Sud, lasciando questa volta ai margini il Nord Italia, che quindi vivrà una pausa un po' più prolungata.

Martedì 7 novembre avremo un peggioramento principalmente sulle regioni centrali e in Sardegna, per l'arrivo di un fronte organizzato da ovest che porterà piogge locali, forti rovesci e anche qualche temporale intenso.

Nel frattempo le nubi aumenteranno su tutto il Sud, ma qui le piogge arriveranno nella giornata successiva, ovvero mercoledì 8 novembre, con fenomeni abbastanza diffusi e intensi, localmente sotto forma di rovesci o temporali.

Il Nord, come detto, resterà ai margini. Al massimo, osserveremo qualche momentaneo annuvolamento, con pioviggini sparse ma senza eccessi. Inoltre, le temperature tenderanno a scendere su buona parte della penisola a causa dell'ingresso di correnti molto più fresche dai quadranti nord-occidentali.

L'alta pressione, dunque, avrà molte difficoltà a ristabilirsi sul Mediterraneo e probabilmente riuscirà a farlo solo per un paio di giorni tra il 9 e il 10 novembre. Ma su questo punto ci torneremo con maggiori dettagli nei prossimi approfondimenti.