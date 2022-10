Alta pressione in CEDIMENTO, ecco dove potrebbe piovere tra DOMENICA e LUNEDI

Alta pressione ben salda sull'Italia fino alla giornata di sabato 8 ottobre con condizioni di generale stabilità e temperature tardo estive. Tra domenica 9 e martedi 11 ottobre l'Italia verrà raggiunta da una perturbazione, complice il parziale cedimento dell'anticiclone. I massimi effetti si concentreranno al sud e su parte del centro, ma anche il nord potrà beneficiare di qualche pioggia.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco dell'intera giornata di domenica 9 ottobre secondo il modello europeo:

Rovesci a macchia di leopardo al nord, sulla Sardegna e il medio Tirreno. Qualche acquazzone anche sul nord-ovest della Sicilia, per il resto tempo asciutto.

Nella giornata di lunedi 10 ottobre i fenomeni si concentreranno al sud dove risulteranno anche intensi. Ecco la mappa estrapolata sempre dal modello europeo:

Temporali anche intensi tra la Sicilia, la Campania e la Calabria. Rovesci su tutto il meridione ed in parte anche tra bassa Toscana, Lazio e Sardegna. Già finite purtroppo le piogge al nord, a parte qualche residuo sul nord-ovest al mattino, ma in via di attenuazione. Temperature in calo su tutta l'Italia, in modo particolare al sud e sulle Isole.

