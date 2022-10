ALTA PRESSIONE: ecco quando comincerà a CEDERE...

Prima di passare alla nostra analisi, facciamo una debita premessa. Alte pressioni di questo tipo sono spesso molto difficili da scalzare; occorrerà un lento lavoro da parte della natura per rimuovere questo mostro di stabilità e calore che verrà a collocarsi proprio sulla nostra verticale. Si spera ovviamente che ciò avvenga in tempi brevi, anche se il rischio di ricadere nella trappola della stabilità in questi casi è sempre elevato.

Le mappe in nostro possesso, almeno per il momento, sono abbastanza confortanti per un'attenuazione dell'alta pressione già nel prossimo fine settimana; ciò non vuol dire che su tutte le regioni tornerà la pioggia, ma che avremo sicuramente maggiori disturbi e non più la stabilità assoluta di questi giorni.

La prima mappa è la media degli scenari del modello europeo valida per domenica 9 ottobre:

Notiamo un primo calo pressorio che si farà vedere sui settori occidentali del Continente ed anche sull'Italia. Avremo anche l'ingresso di una perturbazione, ma che difficilmente riuscirà a raggiungerci, se non molto attenuata.

Il calo della pressione e dei geopotenziali sull'Italia si apprezzerà con un aumento della nuvolosità e forse qualche pioggia soprattutto al nord e al centro, ma si tratterà di episodi locali.

Anche la media degli scenari del modello americano valida per il medesimo giorno, opta in sostanza per la stessa situazione:

Il calo pressorio ed i conseguenti disturbi sull'Italia sono confermati anche dal modello di oltre oceano.

Il lento lavoro di erosione delle correnti atlantiche ai danni della struttura anticiclonica sul Mediterraneo dovrebbe continuare anche la prossima settimana, prima di arrivare ad un peggioramento più importante attorno alla metà del mese, al netto di "ricadute anticicloniche" sempre possibili.

Nei prossimi giorni faremo il punto di volta in volta, sperando che l'autunno torni a fare l'autunno e non si comporti più come un surrogato dell'estate.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/l-estate-ad-ottobre-guardate-che-temperature-/95079/