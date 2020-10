ALTA PRESSIONE autunnale: ecco la NEBBIA sulle pianure del nord...

Capita spesso nel semestre freddo quando siamo in compagnia di un anticiclone, che si parta da una località della Pianura Padana con una temperatura piuttosto bassa accompagnata da cielo grigio, per raggiungere una località di montagna dove invece splende il sole e la temperatura è gradevole.

L'osservatore profano rimane un po' sbigottito davanti a questo apparente paradosso meteorologico, avendo lui sempre identificato il clima di montagna più freddo di quello della pianura. Nella maggior parte dei casi in effetti è così, tuttavia vi sono alcune eccezioni.

Quando d'autunno o in inverno l'Italia è alle prese con una zona di alta pressione, i moti dominanti sono diretti dall'alto al basso. Questo fatto, oltre a scoraggiare la formazione delle nubi (che si formano con i moti dal basso), determina un accumulo di umidità, di freddo e purtroppo anche di sostanze inquinanti in prossimità del suolo. L'alta pressione agisce, insomma, come un coperchio che riduce notevolmente gli scambi di masse d'aria tra il suolo e la quota.

Se questa situazione perdura per più giorni si crea il fenomeno dell'inversione termica, ossia si costruisce un cuscino freddo e umido in prossimità del suolo che si mantiene a causa della compressione esercitata dall'alta pressione.

Tutto ciò, oltre a mantenere temperature più basse in pianura, contribuisce alla formazione della nebbia. L'inversione termica è molto frequente su tutte le pianure nel periodo autunnale e invernale in condizioni di calma.

L'alta pressione prevista per i prossimi giorni favorirà quindi la formazione delle prime nebbie che potrebbero essere anche abbastanza fitte di notte e al mattino. Durante il giorno, l'azione riscaldante del sole dovrebbe però dissolvere la coltre nebbiosa, favorendo anche il raggiungimento di temperature miti.

Qualora l'alta pressione si presentasse a dicembre, il sole più debole (e più basso sull'orizzonte) non avrebbe la forza di dissipare la nebbia come farà probabilmente nei prossimi giorni, con conseguente permanenza del fenomeno per l'intera giornata.

