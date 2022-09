Alluvione nelle Marche, è un risveglio drammatico: almeno 7 morti e vari dispersi, tra cui un bambino

E' un risveglio difficile quello di stamane nelle Marche, colpite fra il pomeriggio di ieri e la nottata da fortissimi temporali che hanno provocato un'estesa alluvione fra le province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata.

Il bilancio è di almeno 7 vittime e vari dispersi, tra cui anche un bambino. Quattro morti si registrano a Ostra (Ancona), una vittima a Trecastelli (An) e una Barbara (An). L'ultimo decesso si è registrato a Bettolelle, frazione del comune di Senigallia. Si tratta di alcune fra le località più colpite dall'alluvione.

A Senigallia è esondato il fiume Misa, che ha allagato gran parte della città: il comune ha invitato i cittadini a tenersi lontano dagli argini e a rimanere in casa, cercando di stare se possibile ai piani più alti delle abitazioni. Una situazione particolarmente drammatica è quella del comune di Cantiano, in provincia di Pesaro Urbino, dove l`acqua è arrivata ai primi piani delle case e ci sono problemi alle linee telefoniche e instabilità alla rete elettrica. Su questa zona sono caduti oltre 400 millimetri di pioggia nel pomeriggio-sera di ieri, un dato impressionante.