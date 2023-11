ALLUVIONE in Toscana, esonda il Bisenzio: interi paesi sott'acqua, 3 vittime

In serata è arrivata la notizia di una vittima a Montemurlo: si tratta di un uomo di 85 anni che è stato trovato morto nella sua abitazione al piano terra di una casa in via Riva, nella frazione di Bagnolo.



L'uomo era riverso in acqua, nella stanza completamente allagata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I soccorritori ipotizzano che l'anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato ma solo un esame più approfondito chiarirà le cause del decesso, che potrebbero anche essere legate ad un malore sovvenuto nell'emergenza.



Pochi minuti fa, è stata diffusa la notizia di una seconda vittima: un'anziana in una rsa di Rosignano colpita dal maltempo. Di questo secondo decesso ha parlato il presidente della Regione Eugenio Giani aggiornando i cittadini attraverso i suoi canali social.

Esondato il fiume Bisenzio



Il fiume Bisenzio e tutti i corsi minori esondati in più punti: strade e case allagate, danni ingenti e tanta paura per quella che si preannuncia una notte molto lunga. Dopo le esondazioni nell'area di Prato (qui le terribili immagini) si registra una pesante alluvione anche a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, con automobili trascinate dalla furia dell'acqua e gente costretta a salire ai piani alti delle abitazioni.

Treno bloccato vicino Prato



A causa del maltempo un treno regionale è rimasto bloccato alla stazione di Vaiano (Prato) in Alta Valle del Bisenzio. Il convoglio arriva da Bologna. A bordo ci sono circa 200 persone che il sindaco con la protezione civile stanno portando in Comune dove saranno ospitati per la notte.

Allagato l'ospedale di Prato



A Prato l'esondazione del fiume Bisenzio ha allagato l'ospedale Santo Stefano, dove l'acqua è arrivata nei sotterranei e in una parte del piano terra. Al momento ci sarebbero rischi per i pazienti dell'ospedale.