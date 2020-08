Alluvione in Grecia sull'Isola di Eubea: 7 morti e un disperso

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nel week end diverse aree della Grecia. Situazione disastrosa in particolare nell'Isola di Eubea, dove si sono verificate inondazioni improvvise e frane che hanno causato 7 morti e un disperso.

Fra le vittime anche un bambino, rimasto ucciso mentre era in un appartamento del villaggio balneare di Politika. Una donna inizialmente dispersa è stata invece rintracciata in mare al largo della costa: si era arrampicata proprio mentre le acque alluvionali irrompevano nella sua casa.

Il violento temporale, che è arrivato a scaricare fino a 350 millimetri di pioggia in poche ore, ha lasciato molte persone intrappolate nelle loro case, dove l`acqua ha superato 1,5 metri di altezza.

Molti residenti si sono rifugiati sui balconi o sui tetti, in fuga dalle strade che si sono trasformate in torrenti d`acqua che hanno spazzato via le auto parcheggiate e hanno lasciato danni incalcolabili. Le prime stime raccolte dai media parlano di allagamenti in 3 mila abitazioni e aziende.