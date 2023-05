Alluvione Emilia Romagna: sale a 2 vittime e 1 disperso il bilancio

E' salito a 2 vittime e 1 disperso il bilancio della tremenda alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna centro-orientale. Dopo l'uomo rimasto ucciso a Castel Bolognese (Ravenna) travolto dalle acque del fiume Senio, un'altra vittima si registra nel crollo dell'abitazione a Fontanelice, nel bolognese (leggi qui la notizia).

Lo confermano i vigili del fuoco, che stanno estraendo il corpo dalle macerie. Un'altra persona rimane dispersa. L'edificio è crollato in seguito a una frana che ha interessato la zona.

Intanto, permane l'allerta rossa (livello più alto) fino alla mezzanotte di domani nelle aree centro orientali della regione, in particolare nel bolognese e in Romagna, a causa degli estesi allagamenti presenti e delle criticità idrauliche e idrogeologiche. Lo rende noto la regione spiegando che sul resto della regione vi è un'allerta arancione sull`Appennino riminese, gialla nell`Appennino tra Reggio e Modena, nella pianura modenese e nel ferrarese.