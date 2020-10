Allerta Protezione Civile: maltempo in arrivo al centro-sud con piogge, temporali, venti forti e calo termico

Nella giornata di domani la presenza di un vortice depressionario nel cuore del Mediterraneo determinerà condizioni di tempo perturbato sulle regioni centro-meridionali, con piogge e temporali che localmente potranno risultare intensi, specialmente al Sud e in particolare sulla Puglia.

Un'allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile. Vi riportiamo il comunicato e le previsioni dettagliate per la giornata di domani, Lunedì 12 Ottobre 2020.

Maltempo: allerta arancione in Puglia

Maltempo su gran parte del Paese, allerta gialla in quattordici Regioni

Una profonda saccatura di origine nord-atlantica rende instabili le condizioni meteorologiche sulla nostra penisola, determinando, dalla serata di oggi, precipitazioni anche temporalesche su gran parte delle regioni centro-meridionali. La perturbazione sarà accompagnata da un significativo rinforzo della ventilazione e un progressivo calo termico.

L`avviso prevede dalla serata di oggi, domenica 11 ottobre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia. Dalle prime ore di domani, lunedì 12 ottobre, le precipitazioni si estenderanno a Basilicata, Calabria e Puglia e successivamente ad Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Nella giornata di domani si prevede, inoltre, il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna, Liguria e Sardegna e dai quadranti occidentali sulla Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 12 ottobre, allerta arancione su parte della Puglia. Allerta gialla sui restanti settori della Puglia, su parte di Veneto, Toscana e Sardegna e sull`intero territorio di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, e Sicilia.

Previsioni meteo Lunedì 12 Ottobre 2020

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Abruzzo e Molise, su Puglia settentrionale e meridionale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Emilia-Romagna e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in diminuzione, localmente sensibile, al Centro-Nord; massime in sensibile diminuzione lungo il versante adriatico del Centro, sulle regioni meridionali peninsulari e, fino a marcata, sulla Sicilia.

Venti: daforti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, Toscana, Sardegna, regioni Adriatiche centro-settentrionali e settori appenninici centro-settentrionali, in estensione alla Puglia settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna occidentale e settori costieri adriatici settentrionali, di Bora sul Golfo di Trieste; localmente forti settentrionali sul Lazio e dai quadranti occidentali sul resto del Sud, in intensificazione serale fino a burrasca sulla Sicilia occidentale e meridionale; localmente forti di Favonio sui settori alpini.

Mari: agitati o molto agitati Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; moto ondoso in calo nel corso del pomeriggio/sera sul Mar Ligure.