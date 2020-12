Allerta meteo: vento estremo al sud oggi, libeccio fino a 120 km/h in Sicilia

Con l'irruzione polare su mezza Europa, in arrivo venti di libeccio estremi al centro-sud. Raffiche oltre 120 km/h in Sicilia, Molise, Abruzzo. Venti tempestosi anche in Campania, Puglia, Calabria, Lazio, Sardegna.

Il vasto ciclone presente sull'Europa occidentale innescherà un inevitabile tempesta di libeccio su gran parte della penisola, con raffiche a tratti davvero estreme e purtroppo dannose. A pagarne le spese saranno soprattutto le regioni del centro-sud, dove il tempo peggiorerà in modo graduale nel corso di oggi.

Al nord nevica ancora sino in pianura, a breve il centro-sud farà i conti con piogge e soprattutto raffiche di Libeccio superiori ai 100 km/h.



Il vento di libeccio si sta rapidamente rinforzando su Sardegna e Sicilia occidentale, ma l'apice dell'intensità è atteso tra tarda mattina e pomeriggio. A breve, infatti, il vento si intensificherà sensibilmente anche sulle restanti aree del centro-sud, soprattutto su Lazio, Toscana, Sicilia, Calabria, Molise, Abruzzo e Puglia.



Ci aspettiamo raffiche di vento generalmente tra i 50 e 80 km/h, su tutta l'Italia centro-meridionale e l'alto Adriatico (grossomodo coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia), ma localmente avremo raffiche ben più estreme e addirittura superiori ai 100 km/h.



Queste intense raffiche di libeccio (a tratti anche ostro) approfitteranno della particolare orografia delle nostre regioni per aumentare ulteriormente la propria velocità. Saranno possibili venti fino a 120-125 km/h sulla Sicilia settentrionale tra palermitano e messinese, nello stretto di Messina (anche Reggio Calabria), Molise, zone interne dell'Abruzzo. Venti tra 90 e 100 km/h sulle coste di Lazio e Campania, Sardegna meridionale, Sicilia centro-meridionale e sul Salento.



Per una graduale attenuazione dei venti occorrerà attendere la sera e soprattutto le ore notturne.