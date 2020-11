Allerta meteo Protezione Civile: forti precipitazioni domani al Sud

La giornata di domani vedrà condizioni meteo perturbate al centro-sud, in particolare sui settori ionici, dove si avranno precipitazioni anche molto intense. Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 21 Novembre 2020

Precipitazioni:

- diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della Calabria centro-settentrionale e sui rilievi della Basilicata meridionale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati;

- diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Calabria centro-settentrionale e, specie nella prima parte della giornata, sul resto della Basilicata, sulla Campania orientale e meridionale e sulla Puglia centrale e ionica, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Calabria e Puglia, sui versanti ionici della Sicilia e, limitatamente alla prima parte della giornata, sui restanti settori di Campania e Puglia e su Molise e versanti adriatici dell'Abruzzo, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

. isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia e, limitatamente alla prima parte della giornata, su restanti settori dell'Abruzzo e versanti orientali della Sardegna, limitatamente alle ore notturne a Lazio orientale e meridionale e Appennino marchigiano, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: nella prima parte della giornata al di sopra degli 800-1000 m sull'Appennino centrale, con sconfinamenti fino ai 600-700 m sull'Abruzzo, con apporti al suolo moderati su quest'ultimo, deboli altrove; in calo fino ai 1200-1400 m sull'Appennino campano e lucano, e dal pomeriggio-sera anche sulla Sila, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, anche sensibile, su tutta l'Italia.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, settori adriatici ed appenninici dell'Emilia-Romagna, settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia e regioni centro-meridionali, con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Sardegna, Toscana, Campania, settori settentrionali e tirrenici del Lazio e in generale lungo i crinali appenninici.

Mari: molto agitati il Mare e Canale di Sardegna e i settore ovest del Tirreno Centro-meridionale, da molto mossi ad agitati i restanti bacini.