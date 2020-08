Allerta meteo per Lunedì 3 Agosto: intensa perturbazione atlantica al nord e al centro

L'affondo di una saccatura nord-atlantica determinerà condizioni di maltempo domani al Nord e parte del Centro, con piogge e temporali anche di forte intensità, specialmente sulla pianura padana centrale e sul nord-est.

Un'allerta arancione è stata diramata per l'intero territorio lombardo dalla Protezione Civile.

Ecco tutti i dettagli:

Previsioni meteo a cura della Protezione Civile per Lunedì 3 Agosto 2020

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

- da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Settentrione, Toscana, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino, Ligura di Levante ed alta Toscana;

- isolate nel pomeriggio/sera, a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione sulle regioni settentrionali e, localmente su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; massime elevate sulle zone di interne e pianeggianti di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e, localmente, sulle regioni centrali, fino a localmente molto elevate su Puglia settentrionale e Sicilia sud-orientale.

Venti: forti nord-occidentali sulla Sardegna settentrionale, con raffiche di burrasca sulle Bocche di Bonifacio; localmente forti sul resto dell'Isola. Tendenti a localmente forti: dai quadranti occidentali sui settori costieri di Toscana e Lazio, con possibili raffiche di burrasca, e sui settori appenninici del Centro; settentrionali sulla Liguria; meridionali sui settori ionici di Calabria e Puglia meridionale.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, il Tirreno centrale, il Mar Ligure orientale e meridionale, in serata tendente ad agitato quest'ultimo; tendente a molto mosso, dal pomeriggio, il Canale di Sardegna.



Per la giornata di domani, Lunedì 3 agosto 2020:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi orientali

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bacini emiliani orientali, Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna

Marche: Marc-3, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale, Scrivia, Belbo e Bormida, Valle Tanaro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale, Belbo e Bormida, Valle Tanaro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento