Allerta meteo in Sicilia: nubifragi in atto, vasti allagamenti nel siracusano in autostrada

Una forte ondata di maltempo sta colpendo il centro-sud in queste ore, a causa di una vasta depressione afro-mediterranea in lenta risalita verso il mar Tirreno. Questo ciclone, il più intenso degli ultimi 4 mesi in Italia, sta riportando la pioggia su vaste aree del sud dopo tanta siccità.

Purtroppo i fenomeni si stanno rivelando molto intensi: la Sicilia, al momento la regione più colpita, ha fatto i conti con piogge intense e anche nubifragi che hanno causato allagamenti improvvisi e hanno ingrossato rapidamente i canali regionali. Si registrano accumuli di pioggia diffusamente tra i 50 e i 100 mm in poche ore.

Vasti allagamenti segnalati tra siracusano e catanese: in particolare segnaliamo traffico paralizzato sull'autostrada tra Siracusa e Catania, all'altezza di Priolo, a causa di allagamenti importanti.

Canali e torrenti sono in rapida crescita ovunque.