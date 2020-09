Allerta meteo: forte perturbazione domenica, tanta pioggia e fenomeni intensi

Le correnti fredde nord atlantiche hanno portato un vistoso calo delle temperature su tutta la nostra penisola e già svariate occasioni di maltempo, da nord a sud. Tuttavia l'apice del peggioramento è atteso nella giornata di domenica, 27 settembre, quando si svilupperà una depressione nel Tirreno carica di piogge, temporali e venti sostenuti.

Un nuovo nucleo freddo raggiungerà domani mattina il mar Tirreno, dove darà vita ad un vortice di bassa pressione molto ampio, capace di avvolgere gran parte del centro-sud e lambire il nord-est. La prima regione a fare i conti col maltempo sarà la Sardegna: tra la notte e le prime ore di domani mattina giungeranno vasti ammassi temporaleschi che porteranno piogge diffuse e forti, oltre che un'intensa attività elettrica.



Tra mattina e pomeriggio la perturbazione raggiungerà Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Umbria, Toscana meridionale e Marche: tutte queste regioni saranno colpite per diverse ore da piogge diffuse, intense e locali fenomeni intensi (nubifragi, grandinate e colpi di vento). In serata i fenomeni si estenderanno anche a Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Romagna e Triveneto.

I venti saranno molto forti sui litorali tirrenici, con raffiche di libeccio fino a 80-90 km/h. Mari molto agitati. Le temperature scenderanno ulteriormente su tutto il centro Italia, tanto che la colonnina di mercurio non si porterà oltre i 15-18°C in pieno giorno.