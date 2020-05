Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per il forte maltempo in arrivo

Una forte perturbazione in arrivo da Ovest apporterà un diffuso peggioramento atmosferico sulle regioni centro-settentrionali, in particolar modo su Sardegna, Toscana e Nord Italia, dove fra stasera e domani sono attesi temporali e piogge di forte intensità.

Di seguito, l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile:

Allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in sette regioni

L`area depressionaria atlantica presente sull`Europa mediterranea determina l`instaurarsi di flussi meridionali che, nelle prossime ore, porteranno un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni del Centro-Nord con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e di forte intensità, associate ad un rinforzo della ventilazione soprattutto al Nord.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

L`avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 10 maggio, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte, Valle d`Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata di oggi, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con locali raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Probabili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, allerta arancione per rischio idrogeologico sulle aree nord-occidentali della Lombardia. Allerta gialla sull`intero territorio di Valle d`Aosta, Liguria, su gran parte di Piemonte, Lombardia e Sardegna e su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna.



Previsioni meteo Lunedì 11 Maggio 2020



Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e su Trentino, Liguria, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, specie su Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Piemonte, Lombardia e Triveneto, e su pianura emiliana e appennino tosco-romagnolo, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio breve temporale, su resto di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, settori occidentali di Abruzzo e Molise e settori appenninici della Campania settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Sardegna e in sensibile aumento su Puglia settentrionale, zone interne della Campania, Molise e Sicilia meridionale e orientale.

Venti: forti da sud-sud-ovest, con raffiche fino a burrasca su Sardegna, Liguria, Appennino tosco-emiliano ed Arcipelago toscano; localmente forti dai quadranti occidentali sui restanti settori appenninici, e dai quadranti meridionali su Puglia, Basilicata ed alto adriatico.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare ed il Canale di Sardegna e l'Adriatico centro-settentrionale e i mari circostanti le Bocche di Bonifacio eil canale di Otranto; tendenti a molto mossi i restanti mari.