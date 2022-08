Allerta meteo della Protezione: forti temporali in arrivo al Nord e al Centro fino a domani

Un'allerta meteo è stata emanata dalla Protezione Civile in vista del peggioramento di queste ore sul Nord Italia, che porterà piogge e temporali anche di forte intensità. Vediamo il comunicato e il bollettino meteo per la giornata di domani.

Maltempo: piogge e temporali al Nord e parte del Centro

Allerta gialla in 8 regioni. Avviso meteo del 30 agosto.

Un`area perturbata di origine atlantica ha raggiunto il nostro Paese determinando un sensibile peggioramento sulle regioni del Nord Ovest. Il maltempo si estenderà, nel corso delle prossime ore, a gran parte del Nord e parte del Centro, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d`intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l`attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L`avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 30 agosto, a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 31 agosto, allerta gialla in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Marche, parte di Toscana e Liguria e Piemonte.

Previsioni meteo Mercoledì 31 Agosto 2022



Precipitazioni:

- sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le regioni del Nord, Toscana settentrionale e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Liguria di levante, Marche settentrionali, Toscana settentrionale e occidentale;

- isolate, a carattere di rovescio o temporale, su Umbria orientale, Abruzzo occidentale e settentrionale, Molise centro-occidentale, Campania orientale e meridionale, aree interne della Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, specie sulle aree interne e/o montuose, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori massimi in locale sensibile diminuzione sulle regioni centro-settentrionali, in locale sensibile aumento su Puglia e Sicilia.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.