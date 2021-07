Allerta meteo della Protezione Civile: rischio fenomeni intensi e violenti domani sull'Italia, ecco le zone colpite

Un brusco peggioramento del tempo sta per interessare l'Italia centro-settentrionale ad opera di una saccatura atlantica in avvicinamento da ovest. Questa apporterà forti temporali e fenomeni che localmente potranno risultare anche violenti.

Ecco l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile:

Nel corso del pomeriggio-sera, l`avvicinamento dalla Francia di una depressione atlantica, causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo, ad iniziare dai settori alpini occidentali, in estensione, domani, a tutto il nord e su parte del centro Italia, con fenomeni temporaleschi anche intensi.

L`avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 12 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d`Aosta, in estensione dalla notte, a Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 13 luglio, allerta arancione per rischio temporali su gran parte della Lombardia, e allerta gialla in Valle d`Aosta, Piemonte, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e parte dell`Umbria.

Vediamo anche il bollettino meteo dettagliato:

Previsioni meteo Martedì 13 Luglio 2021



Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi da deboli a moderati, fino a localmente elevati a ridosso dei settori alpini;

- da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord e su Toscana, Umbria, Marche, aree interne e costiera settentrionale del Lazio, aree interne di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati a ridosso dell'Appennino settentrionale ed umbro-marchigiano.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile o localmente marcata diminuzione su regioni del Nord, Toscana e Sardegna; massime in locale sensibile aumento al Sud e lungo i settori adriatici del Centro, con valori da elevati a localmente molto elevati, specie su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne di Calabria e Sicilia.

Venti: tendenti a forti, con rinforzi di burrasca, nord-occidentali, sulla Sardegna; localmente forti dai quadranti meridionali sui settori costieri adriatici e su quelli di Lazio e Toscana; tendenti a forti dai quadranti occidentali, con locali rinforzi di burrasca, sui settori costieri di Toscana e Lazio e zone appenniniche centro-settentrionali.

Mari: localmente molto mosso il Tirreno centro-settentrionale; tendenti a molto mossi Mar Ligure, il Mare ed il Canale di Sardegna e l'Adriatico centro-settentrionale, fino a localmente agitati il Mare di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno centrale.