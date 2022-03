Allerta meteo della Protezione Civile per temporali e vento forte al centro-sud

Un'allerta meteo è stata emanata dalla Protezione Civile per la giornata di domani in vista di forti precipitazioni anche a carattere temporalesco e venti intensi.

Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Protezione Civile:

Maltempo: ancora piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud

Allerta gialla in dieci regioni. Avviso meteo del 30 marzo

Una vasta area depressionaria, di origine atlantica, ha fatto ingresso oggi nel Mediterraneo occidentale, portando un consistente aumento della nuvolosità, con prime piogge sulle regioni di Ponente. Nel corso della giornata le precipitazioni interesseranno tutto il territorio nazionale, accompagnate da un aumento della ventilazione dai quadranti meridionali, specie al Sud. Domani la perturbazione continuerà ad interessare l`Italia, con tempo spiccatamente instabile e precipitazioni anche temporalesche, specialmente al Centro-Sud.

L`avviso prevede dal primo mattino di domani, giovedì 31 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 31 marzo, allerta gialla su Umbria, Lazio, Campania e Molise, su gran parte di Basilicata, Puglia e Calabria, sul settore orientale dell`Emilia-Romagna e su quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia.



Bollettino meteorologico per Giovedì 31 Marzo 2022



Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati sui settori centro-meridionali;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale, Appennino settentrionale, Marche, Umbria, Lazio meridionale e Basilicata occidentale, con quantitativi cumulati moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto dell'Italia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati al Centro-Sud e sul Triveneto.

Nevicate: al di sopra dei 1300-1500m sui settori alpini, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Sud, massime in sensibile aumento al Nord-Ovest e sui settori ionici.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia e localmente sui settori ionici di Basilicata e Calabria; localmente forti dai quadranti meridionali sul resto del Sud e sul settore tirrenico centrale; localmente forti occidentali sulla Sardegna e dal pomeriggio sulla Sicilia e sui settori tirrenici, con raffiche di burrasca sulla Sardegna settentrionale.

Mari: tendenti ad agitati lo Ionio e l'Adriatico centrale, molto mossi i restanti bacini, dalla sera localmente agitato il Mar di Sardegna.