Allerta meteo della Protezione Civile per LunedÃ¬ 18 Settembre: forti temporali su parte del Nord

Un peggioramento del tempo è atteso domani sul Nord Italia dove correnti più fresche e instabili determineranno temporali anche di forte intensità, in particolar modo sui settori alpini-prealpini e alte pianure delle regioni nord-occidentali. Vediamo l'allerta emanata dalla Protezione Civile:



Maltempo: allerta arancione in Lombardia

Temporali su Piemonte, Lombardia e Liguria. Allerta gialla in quattro regioni. Avviso meteo del 17 settembre

Un`ampia area di bassa pressione si protende dall`Islanda fino alle isole Canarie, innescando un flusso di correnti sud-occidentali in risalita verso l`Europa settentrionale. In tale contesto, impulsi perturbati si muovono dalla penisola iberica verso l`Europa centrale interessando, nella giornata di domani, anche il Nord Italia a partire dalle regioni occidentali, con precipitazioni in prevalenza temporalesche e localmente intense.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 18 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, specie sui settori settentrionali, in estensione alla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 18 settembre, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D`Aosta e sull`intero territorio della Liguria.