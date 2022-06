Allerta meteo della Protezione Civile: nuova ondata di temporali da stanotte e domani, le zone colpite

Un nuovo peggioramento prenderà vita nelle ore serali/notturne e proseguirà poi nella giornata di domani sul Nord Italia per effetto dell'afflusso di aria più fresca in quota che renderà l'atmosfera decisamente instabile. Ancora una volta avremo a che fare con temporali localmente di forte intensità, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

Di seguito, l'allerta meteo diramata poco fa dalla Protezione Civile:

Maltempo: piogge e temporali in arrivo al Centro-Nord

Allerta gialla in quattro regioni. Avviso meteo del 6 giugno

L`approssimarsi di una perturbazione alle nostre regioni settentrionali causerà, dalla tarda sera di oggi, un graduale peggioramento del tempo, dando luogo a piogge e temporali, localmente anche intensi, specie su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, anche sulle Marche.

L`avviso prevede dalla notte di oggi, lunedì 6 giugno precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intensi, su Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, in estensione domani, martedì 07 giugno, sulle Marche.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 7 giugno, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia e Marche.