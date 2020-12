Allerta meteo della Protezione Civile: nevicate abbondanti, temporali e venti di burrasca

Un vasto vortice depressionario di origine artica determinerà un'acuta fase di maltempo sull'Italia, con nevicate in Pianura al Nord e temporali e venti forti, soprattutto al centro-sud.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo, che vi riportiamo di seguito:

Maltempo: allerta arancione su Emilia-Romagna e Puglia



Previsti venti forti e neve fino a quota di pianura

La perturbazione di origine nord-atlantica che sta avanzando progressivamente verso il nostro Paese, nel corso della prossima notte, porterà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali in estensione poi, nella mattinata di domani, anche a quelle meridionali. I fenomeni più significativi di questa fase di maltempo saranno le nevicate fino a quote di pianura sulle regioni del nord e un deciso rinforzo della ventilazione meridionale su gran parte della penisola.

L`avviso prevede dalla serata di oggi, domenica 27 dicembre, venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti occidentali, sulla Sardegna, attesi, dalle prime ore di domani venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, in estensione in mattinata a Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, sempre dalle prime ore di domani, nevicate fino a quote di pianura, su Valle d`Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, entroterra ligure ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo in genere moderati.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 28 dicembre, allerta gialla arancione su parte dell`Emilia-Romagna e sul Gargano in Puglia, allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, sull`intero territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, su parte del Lazio e della Puglia.

Previsioni meteo Lunedì 28 Dicembre 2020



Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, alta Toscana, settori montuosi del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia Romagna occidentale ed appenninica, resto di Triveneto, regioni centrali peninsulari e Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto del Nord, Sardegna, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria settentrionale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: fino a quote di pianura su tutte le regioni settentrionali, con probabili piogge o locale gelicidio sulle pianure di Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo generalmente moderati; al di sopra dei 1200-1400 m sui rimanenti settori appenninici centro-settentrionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in sensibile e generale aumento sulle regioni centro-meridionali.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Sardegna, Liguria e sui settori costieri di Toscana e Lazio, in estensione a tutte le regioni centro-meridionali e a quelle dell'Alto Adriatico, con temporanei rinforzi di burrasca forte su tutti i settori costieri e su quelli appenninici.

Mari: agitati fino a localmente molto agitati il Mare di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno; molto mossi i restanti bacini, tendenti ad agitati nel pomeriggio, fino a molto agitato lo Ionio.