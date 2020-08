Allerta meteo della Protezione Civile: maltempo in arrivo, forti temporali e grandinate Domenica 2 Agosto al Nord

Un abbassamento del flusso atlantico determinerà un marcato peggioramento atmosferico, in particolare nella giornata di domani, sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali che interesseranno prima le zone alpine e poi si estenderanno alle pianure fra pomeriggio-sera.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo, che riportiamo di seguito, insieme al bollettino previsionale dettagliato per la giornata di Domenica 2 Agosto.

Maltempo: piogge e temporali in arrivo al Nord



Allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in otto regioni

L`avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, tenderà ad interessare l`Italia apportando un intenso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, generalmente di forte intensità.

L`avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, sabato 1° agosto, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, domenica 2 agosto, allerta arancione per rischio temporali in Lombardia. E` stata inoltre valutata allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, sull`intero territorio di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e su gran parte di Umbria e Marche.

Previsioni meteo Domenica 2 Agosto 2020



Precipitazioni:

- sparse, tendenti a diffuse nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali di Piemonte e Lombardia, su Trentino e Veneto centrale, con quantitativi cumulati moderati;

- da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, su Appennino toscano, umbro-marchigiano e abruzzese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

- isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori appenninici di Lazio, Molise, Campania, Basilicata meridionale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile diminuzione sulle regioni settentrionali; massime elevate sulle zone di pianura e vallive interne del Centro-Sud.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Puglia meridionale; tendenti a localmente forti nord occidentali sulla Sardegna settentrionale ed occidentale.

Mari: tendenti a molto mossi, dalla serata, il Mar di Sardegna e le Bocche di Bonifacio.