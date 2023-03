Allerta meteo della Protezione Civile: maltempo al centro-sud, temporali in Sicilia

Il vortice depressionario posizionato sul Tirreno continuerà a determinare condizioni di diffuso maltempo anche nella giornata di domani sulle regioni centro-meridionali, come vi abbiamo già illustrato in un altro articolo. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo valida per Venerdì 3 Marzo, rivolta in particolar modo alla Sicilia, dove il maltempo sarà più intenso.

Maltempo: piogge e temporali al Sud

I fenomeni in particolare sulla Sicilia. Allerta gialla in tre regioni.

Avviso meteo del 2 marzo

Lo spostamento verso est di un minimo in quota in formazione sul Mediterraneo occidentale causerà, nel corso della giornata di domani, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle estreme regioni meridionali italiane, con fenomeni anche temporaleschi che interesseranno in particolare i settori occidentali della Sicilia.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 3 marzo, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata, per la giornata di domani, allerta gialla sull`intero territorio di Marche e Sicilia e sui settori meridionali della Calabria.



Per la giornata di domani, Venerdì 3 marzo 2023:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.