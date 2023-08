Allerta meteo della Protezione Civile: Lunedì 28 Agosto con forte maltempo, temporali e nubifragi su molte regioni

Sta entrando sempre più nel vivo la fase di maltempo sull'Italia per effetto di una intensa perturbazione di origine atlantica. Dalla notte su lunedì e nella giornata di lunedì 28 Agosto, questa perturbazione colpirà gran parte del Nord e del Centro con temporali e fenomeni a carattere di nubifragio su molte regioni.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Ecco tutti i dettagli.

Allerta meteo della Protezione Civile

Allerta rossa per parte della Lombardia. Allerta arancione in sei Regioni.

Si estende l`area perturbata di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni nord-occidentali, e apporterà precipitazioni a prevalente carattere temporalesco anche alle restanti regioni settentrionali oltre a coinvolgere, dalla prossima notte, parte di quelle centrali, in particolare sul versante tirrenico. La perturbazione sarà, inoltre, accompagnata da una decisa intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali, che interesserà gran parte delle regioni centro-meridionali.

L`avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 27 agosto, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Sardegna nord-occidentale, in estensione dalle prime ore di domani, lunedì 28 agosto, a Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise. Dalle prime ore di domani, lunedì 28 agosto, si prevede inoltre il persistere di rovesci e temporali su Liguria, Valle d`Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Infine dalle prime ore di domani si prevedono anche venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 28 agosto, allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. Allerta gialla, infine, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell`Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, su ampi settori della Sardegna, in Umbria e sulla Valle d`Aosta.