Allerta meteo della Protezione Civile: forte perturbazione con temporali e nubifragi, ecco i settori colpiti

Nella giornata di domani una perturbazione atlantica apporterà un marcato peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia. Previste piogge e temporali anche di forte intensità sulle regioni centro-settentrionali, in particolar modo sulle regioni tirreniche e al nord-est, specialmente a partire dal pomeriggio.

Riportiamo di seguito l'allerta meteo della Protezione Civile e relativo bollettino meteo.

Maltempo: allerta arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana





Neve, pioggia e vento di burrasca al Centro-Nord

Una vasta area depressionaria, centrata sul Mare del Nord, abbraccia l`Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni diversi impulsi perturbati di origine atlantica coinvolgeranno anche l`Italia. Nella giornata di domani una intensa perturbazione proveniente dalla Francia farà ingresso sul Paese, con fenomeni che interesseranno diffusamente il Centro-Nord; specie durante la seconda parte della giornata si prevedono precipitazioni localmente intense, anche temporalesche, nevicate intense sulle zone alpine e venti intensi dai quadranti occidentali.

L`avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 21 gennaio, nevicate da sparse a diffuse, al di sopra di 800-1000 metri sulla Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo da moderati a elevati. Dalle prime ore di domani, venerdì 22 gennaio, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio e su Abruzzo e Molise, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Domani attesi, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 22 gennaio, allerta arancione sulla Liguria di Levante, sul settore sud-occidentale dell`Emilia-Romagna e sul nord della Toscana. Valutata allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, su settori di Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Sardegna e restanti settori della Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull`Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all`evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).

Previsioni meteo Venerdì 22 Gennaio 2021



Precipitazioni:

- diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale ed alta Toscana, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati;

- sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Liguria e Toscana settentrionale, Appennino emiliano, Lombardia orientale, Trentino, Alpi del Veneto, Umbria orientale e meridionale, settori interni di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Appennino emiliano ed Alpi venete;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le restanti zone del Centro-Nord e su resto Campania, Puglia settentrionale e Basilicata occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sul Nord, sulla Sardegna e sui settori interni e tirrenici.

Nevicate: mediamente al di sopra di 1000-1200 m su tutti i settori alpini orientali, in locale calo nelle valli e su Trentino Alto Adige, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; a quote superiori ad 800-1000 m sul Piemonte, in locale calo fino a 300-500 m su basso Piemonte e entroterra ligure, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale aumento, localmente anche sensibile sulle regioni adriatiche.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte, su Sardegna, Liguria e Toscana, in estensione al Lazio e a tutte le zone interne appenniniche del Centro, dalla sera localmente anche sui settori adriatici di Abruzzo e Molise; tendenti a forti meridionali su tutte le restanti zone del Centro-Sud e sull'alto Adriatico, con raffiche di burrasca dalla sera.

Mari: agitati il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna,tendente a molto agitato o localmente grosso il Mar Ligure in serata, tendente ad agitato il Tirreno, con possibili mareggati anche forti dal pomeriggio; molto mossi i restanti bacini, tendenti ad agitato dalla sera il Canale di Sardegna e l'Adriatico.