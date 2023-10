Allerta meteo della Protezione Civile: forte maltempo in arrivo al Centro-Nord, ecco l'avviso

Il tempo è in peggioramento sull'Italia centro-settentrionale per una perturbazione atlantica che fra le prossime ore e la giornata di domani porterà condizioni di maltempo localmente intenso. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo, che riportiamo di seguito:Maltempo: allerta arancione in Liguria, Toscana e Emilia-RomagnaIn arrivo piogge e temporali al Centro Nord. Avviso meteo del 18 ottobreL`approfondimento sul Mediterraneo occidentale di una saccatura centrata sull`Atlantico favorirà l`instaurarsi, dal pomeriggio odierno, di correnti sud-occidentali instabili che porteranno precipitazioni al Centro-Nord e un aumento della ventilazione proveniente da Sud.