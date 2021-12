Allerta meteo della Protezione Civile: forte maltempo al centro-sud domani 2 Dicembre

Una nuova perturbazione nord-atlantica investirà nelle prossime ore l'Italia determinando piogge, temporali e venti forti, in particolar modo al centro-sud e sul versante tirrenico.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo:

Maltempo: allerta arancione in Campania, Lazio e Sardegna

Temporali, venti molto forti e mareggiate al Centro-sud. Avviso meteo del 1° dicembre

Un impulso perturbato, legato ad un`ampia area di bassa pressione sul Nord Europa alimentata da aria artica, interesserà dalla serata di oggi la Sardegna e domani le regioni peninsulari, con precipitazioni più intense sui settori tirrenici centro-meridionali, associato ad un deciso rinforzo dei venti al Centro-Sud.

L`avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 1 dicembre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna. Dalle prime ore di domani, giovedì 2 dicembre si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, in estensione ai settori interni di Abruzzo e Molise. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Dalla tarda mattinata di domani si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, sud-occidentali su Lazio, Campania, Basilicata occidentale e settori interni di Abruzzo e Molise. Dal primo pomeriggio di domani si prevedono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, sud-occidentali, su Calabria, specie settori ionici, Sicilia e su Puglia meridionale. Saranno possibili forti mareggiate lungo le coste esposte

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 2 dicembre, allerta arancione su parte di Campania, Lazio e Sardegna. Allerta gialla sui restanti settori della Campania e del Lazio, su parte della Sardegna e su settori di Calabria, Basilicata, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Umbria e Toscana.