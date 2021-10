Allerta meteo della Protezione Civile: da domani irrompono forti venti settentrionali, intenso maltempo al centro-sud!

Un vortice di bassa pressione (cut-off) agirà domani sull'Italia apportando maltempo anche di forte intensità sul centro-sud. Instabilità anche su parte del Nord-Est. La perturbazione porterà anche forti venti dai quadranti settentrionali.

La Protezione Civile ha infatti emesso un'allerta meteo, che riportiamo di seguito:

Maltempo: allerta arancione su Marche e Calabria.

La vasta area depressionaria che sta interessando il continente europeo continuerà a determinare diverse fasi di maltempo sul nostro Paese. Le precipitazioni, anche a carattere temporalesco, interesseranno parte delle regioni centro-meridionali, specie quelle del medio Adriatico e del basso Tirreno. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte dell`Italia.

L`avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 6 ottobre, il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, specie settori occidentali e Calabria, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla serata di oggi, attesi, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Marche, in estensione, dal mattino di domani, giovedì 7 ottobre, ad Umbria e Lazio, specie sui settori settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte in particolare sul versante costiero adriatico e sui crinali appenninici. Sempre dalla mattina di domani, sono previsti venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali, anche su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Previsto, inoltre, il persistere di precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche e Umbria, in estensione all`Abruzzo.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 7 ottobre, allerta arancione sulle Marche e sui settori tirrenici e meridionali della Calabria. Allerta gialla su parte dell`Emilia-Romagna, sull`Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, sui restanti settori della Calabria, su parte di Lazio, Campania e Sicilia.



Previsioni meteo Giovedì 7 Ottobre 2021

Precipitazioni:

- diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Romagna e Marche, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati;

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana nord-orientale, settori appenninici dell'Umbria, versante adriatico dell'Abruzzo centro-settentrionale, Campania meridionale e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Umbria, Abruzzo centro-settentrionale, Campania e Calabria meridionale e sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

- da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud peninsulare e su Veneto, Friuli Venezia Giulia, settori appenninici e di pianura orientale dell'Emilia e sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Abruzzo meridionale, settori costieri del Molise, Puglia centro-settentrionale e restanti settori occidentali e settentrionali della Basilicata.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, anche sensibile, su Emilia-Romagna orientale e regioni centro-meridionali.

Venti: forti settentrionali su basso Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio centro-settentrionale e Sardegna, con raffiche di burrasca sui settori tirrenici toscani e laziali, e fino a burrasca forte su quelli appenninici di Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria; di burrasca o burrasca forte settentrionali sui settori appenninici di Emilia-Romagna e Marche; da forti a burrasca nord-orientali sull'alto versante adriatico, con rinforzi di burrasca forte specie sul triestino; forti dai quadranti occidentali sulla Sicilia e localmente sulla Calabria; localmente forti meridionali sulla Puglia meridionale.

Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centrale settore ovest, il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale; da molto mosso ad agitato l'Alto Adriatico; molto mossi i restanti bacini.