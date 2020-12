Allerta meteo della Protezione Civile: capodanno con nevicate e temporali sull'Italia

Un nuovo peggioramento atmosferico è previsto nelle prossime ore per effetto di un vortice depressionario che andrà ad approfondirsi a ridosso della Sardegna. Nella giornata di Capodanno è atteso quindi maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, con il ritorno di nevicate fino a bassa quota e in pianura sul nord-ovest.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo che vi riportiamo di seguito:

Maltempo: Neve al Nord e temporali al Centro

Allerta gialla meteo-idro in sei regioni

Nel corso della notte di Capodanno è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali e su Toscana e Lazio, con precipitazioni diffuse che, al Nord, avranno anche carattere nevoso a bassa quota.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 1° gennaio, nevicate sopra i 200 metri e localmente anche a quote di pianura in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna e sopra i 500 metri in Veneto, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti. L`avviso prevede, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione dalla tarda mattinata al Lazio, specie sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, 1° gennaio, allerta gialla sui settori occidentali di Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Molise, nonché su tutto il territorio di Umbria e Lazio.