ALLERTA MALTEMPO: MASSIMA ATTENZIONE su alcune regioni (TEMPORALI e NUBIFRAGI)

Una forte perturbazione si accinge ad interessare la nostra Penisola da ovest. Il rallentamento indotto dal mare a dir poco bollente trasformerà l'energia di moto orrizzontale in energia di rotazione. In altre parole, si formerà una profonda depressione sul Mar Ligure che dovrebbe restare ferma sul posto per almeno 12 ore, iniziando a muoversi verso levante solo a fine evento, ovvero nelle prime ore di martedì.

Le precipitazioni saranno molto intense e a caratte di nubifragio su alcune regioni. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 8 di domani mattina, lunedi 28 agosto:

MASSIMA ATTENZIONE tra Liguria, est Piemonte ed ovest Lombardia dove si prevedono forti temporali ed accumuli superiori a 100mm. Rovesci anche al nord-est, ad eccezione della Romagna e il basso Veneto. Piogge intense anche sull'alta Toscana e rovesci sparsi sul Tirreno e il nord della Sardegna. Per il resto tempo ancora asciutto ed anche caldo all'estremo sud e sulla Sicilia.

Questa invece è la mappa che riassume i fenomeni per la restante giornata di domani, lunedi 28 agosto, fino alla mezzanotte su martedì 29 agosto:

Ancora MARCATO MALTEMPO al nord-ovest con rischio di intensi temporali e nubifragi. I fenomeni si attenuernno lentamente in giornata. Maltempo anche sul nord-est ad eccezione della Romagna. Rovesci anche sul Tirreno e la Sardegna nord-occidentale fino alla Campania e la Puglia. Per il resto tempo asciutto. Ventoso e temperature in calo su tutto il Paese.

