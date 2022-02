Allerta della Protezione Civile: venti impetuosi in arrivo da domani, ecco le regioni colpite

Un veloce impulso freddo in discesa dal Nord-Europa interesserà l'Italia fra Lunedì e Martedì, provocando un notevole rinforzo della ventilazione da nord a sud, ma soprattutto sul nord-ovest e sulle regioni meridionali e adriatiche.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo, che riportiamo di seguito:

Maltempo: in arrivo venti fino a burrasca forte da nord a sud

Mareggiate lungo le coste esposte. Avviso meteo del 6 febbraio

Una veloce ma intensa perturbazione di origine nord-europea raggiungerà il nostro Paese nelle prossime ore, causando un`intensificazione dei venti, con raffiche di favonio al nord e rinforzi fino a burrasca forte al centro-sud, specialmente sulle due isole maggiori e sui settori adriatici e ionici.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 7 febbraio, venti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche di favonio, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sempre dalle prime ore di domani l`avviso prevede inoltre venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, inizialmente occidentali, in rotazione dai quadranti settentrionali, su Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste anche mareggiate lungo le coste esposte.

La settimana parte con l`improvvisa irruzione ARTICA, poi forte ANTICICLONE.