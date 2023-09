Allerta della Protezione Civile per temporali al Nord: allerta arancione in Lombardia

Nella giornata di domani il cedimento dell'alta pressione sulle regioni settentrionali e l'afflusso di aria più fresca di origine atlantica innescheranno temporali che potranno assumere carattere di forte intensità. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Ecco il comunicato:

Maltempo: Allerta arancione in Lombardia

In arrivo pioggia e temporali al Nord. Avviso meteo del 12 settembre

È in avvicinamento una perturbazione di origine atlantica che determinerà, dalle prime ore della giornata di domani, un deciso peggioramento, con associate precipitazioni sparse, anche temporalesche, sulle regioni settentrionali, a partire da Piemonte e Lombardia.

L`avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 13 settembre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 13 settembre, allerta arancione su parte della Lombardia e allerta gialla su parte di Piemonte e Lombardia.