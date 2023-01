Allerta della Protezione Civile per Martedì 10 Gennaio: forti venti e mareggiate

Un'allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, quando forti venti interesseranno in particolar modo le regioni del Centro-Sud. Ecco il comunicato:

Allerta della Protezione Civile per forti venti e mareggiate

La perturbazione atlantica che sta interessando la penisola italiana causerà ancora, nelle prossime ore, piogge sparse soprattutto sulle regioni centro-meridionali, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali, in rotazione domani, specie al centro-sud, da quelli settentrionali, con mari fino ad agitati o molto agitati.

L`avviso prevede dalle prime ore di martedì 10 gennaio, il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d`Aosta, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, in estensione alla Basilicata. La ventilazione interesserà in particolar modo i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte. È inoltre previsto il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in rapida estensione alla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni meteo previsti, inoltre, è stata valutata per martedì 10 gennaio, allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti settori della Calabria, sul Molise e parte dell`Umbria, sui settori costieri della Campania e su quelli settentrionali della Sicilia.