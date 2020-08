Allerta della Protezione Civile: forti temporali al Nord domani, ecco le regioni più a rischio

Correnti più fresche di origine atlantica apporteranno condizioni di instabilità domani al nord Italia, con piogge e temporali che si estenderanno dalle aree montuose alla Pianura Padana, risultando anche di forte intensità.

La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo in vista del peggioramento in arrivo, in particolare è stata stimata un'allerta di livello arancione per la Lombardia e giallo per buona parte del Nord.

Di seguito le previsioni meteo e le criticità previste nel dettaglio.

Previsioni meteo Domenica 23 Agosto 2020

Precipitazioni:

- sparse, tendenti a diffuse, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, prealpini e sulle adiacenti zone di pianura di Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del settentrione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

- isolati rovesci o brevi temporali nel pomeriggio/sera su Appennino toscano, marchigiano ed abruzzese e sui versanti tirrenici della Sicilia nord-orientale e della Calabria meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna; massime localmente elevate al Centro-Sud, fino a molto elevate sulle zone interne e pianeggianti di Puglia, Basilicata e Sicilia.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sulla Bocche di Bonifacio e sui rilievi dell'isola; tendenti a localmente forti nord-occidentali in serata sulla Sicilia occidentale.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno centrale, fino ad agitati i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio.

Criticità previste per Domenica 23 agosto 2020:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo idraulico di Milano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Bacini emiliani centrali

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Appennino pavese

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale