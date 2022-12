Allerta della Protezione Civile: forte maltempo in arrivo con temporali e piogge intense al Centro-Sud

Una nuova perturbazione porterà forte maltempo sull'Italia centro-meridionale nella giornata di domani, mentre un generale miglioramento interesserà il Nord.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo per piogge intense e temporali. Livello arancione per ben 9 regioni. Vediamo il comunicato:

Maltempo: allerta arancione su otto Regioni

Piogge e temporali al Centro-Sud. Allerta gialla su dieci Regioni. Avviso meteo del 9 dicembre



Un`ampia circolazione depressionaria interessa gran parte dell`Europa Centro-Occidentale, determinando un flusso di correnti occidentali caldo-umide in area mediterranea, al cui interno viaggiano impulsi perturbati che porteranno a un peggioramento delle condizioni sull`Italia, soprattutto sui settori tirrenici.

L`avviso prevede, dalla serata di oggi, venerdì 09 dicembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, in estensione – dalle prime ore di domani – a Marche, Campania, ai settori occidentali di Abruzzo e Molise e, dalla mattinata, a Basilicata e Calabria, specie i settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 10 dicembre, allerta arancione sull`Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e su restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.