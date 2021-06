Allerta caldo: domenica bollente, 10 città con bollino arancione e una con bollino rosso, vi diciamo quali sono

Vi stiamo ampiamente parlando dell'ondata di caldo che nei prossimi giorni interesserà l'Italia, soprattutto il centro-sud, con temperature che sfioreranno addirittura i 40° su diverse regioni.

Un assaggio lo stiamo già vivendo in questo week end: la giornata di domani, Domenica, vedrà un un ulteriore intensificazione del caldo sulla penisola con l'afflusso di aria ancor più rovente dal nord-Africa.

Il Ministero della Salute ha infatti emesso un bollettino in cui figurano diverse città con "allerta arancione" e una con l'"allerta rossa" (il livello di allerta più alto). Nel dettaglio, nella giornata di Domenica, abbiamo il bollino rosso per la città di Brescia e arancione per Ancona, Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Verona.

In realtà la scelta di queste città è un po' discutibile e poco aderente alla realtà ma ve la proponiamo ugualmente (non è chiaro perchè Brescia sia rossa e invece Cremona e Bologna arancioni, visto che si prevedono valori di temperatura e di umidità ugualmente elevati o perfino lievemente superiori).

Ricordiamo i livelli di allerta previsti dai bollettini del Ministero della Salute.

Il livello 0 (bollino verde) rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.

Il livello 1 (bollino giallo) di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Questo livello non richiede azioni immediate, ma indica che nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute.

Il livello 2 (bollino arancione) indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il livello 3 (bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l`ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

Puoi consultare anche le nostre esclusive mappe del DISAGIO DA CALDO, che sono il frutto di complesse formule fisico-matematiche che prendono in considerazione sia le temperature previste, sia l'umidità relativa, la cui interazione crea la sensazione umana di temperatura (temperatura percepita), mostrano una situazione allarmante specie da metà della prossima settimana al sud.