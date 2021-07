Allerta 3 di Estofex per il Nord Italia: rischio di fenomeni estremi e tornado nelle prossime ore

Anche oggi sarà una giornata caratterizzata da forte instabilità sul Nord Italia a causa dell'afflusso di correnti più fresche in quota di origine atlantica che favoriranno accesi contrasti termici e quindi fenomeni temporaleschi particolarmente intensi. Sul centro-sud invece persisterà il dominio anticiclonico con l'alta pressione nord-africana.

Il Centro europeo Estofex, specializzato nella previsione di temporali e tempeste, ha emanato un'importante allerta meteo per le regioni settentrionali.

Come si vede dalla grafica, è stata emessa un'allerta 2 praticamente per tutto il Nord ma soprattutto un'allerta 3 per il Nord-Est.



"Un livello 3 è stato emesso per parte del Nord Italia principalmente per grandine molto grossa, raffiche di vento (estreme) e precipitazioni eccessive. Non è escluso lo sviluppo di tornado", si legge sul sito Estofex.

"Una area depressionaria è costantemente situata sull'Europa occidentale con un centro indipendente sulla Francia nord-occidentale e sul Mare del Nord. L'Europa centrale e orientale si trovano sul fianco anteriore di questa depressione e in questa area sono presenti masse d'aria calda e umida."

Sul Nord Italia gli indici temporaleschi descrivono un alto rischio di fenomeni intensi, specie nel pomeriggio-sera. "Si prevede l'organizzazione dei temporali in intense multicelle o supercelle, dati gli elevati valori di shear". I modelli ad alta risoluzione simulano infatti diverse supercelle sulla Pianura Padana.

Alcune di queste tempeste potrebbero trasformarsi in MCS (mesoscale convective system). Grandinate e forti raffiche di vento saranno i fenomeni più frequenti, insieme a precipitazioni abbondanti. Nelle aree di pianura (la zona indicata con l'allerta 3 in particolare), sussistono anche le condizioni per la formazione di uno o più tornado.